Costacurta: «Il Milan sembrava affogare. Ma non togliamo 60′ con l’Inter»

Il Milan è riuscito, quasi nemmeno senza saperlo, a ribaltare in tre minuti il derby con l’Inter e vincerlo. Da Sky Calcio Show – L’Originale l’ex difensore rossonero Costacurta ricorda però come per un’ora non fosse certo una prestazione straordinaria della squadra di Pioli.

RILANCIO DAL NULLA – Alessandro Costacurta vede analogie fra il derby e altre partite: «Quante volte abbiamo detto che il Milan sembrava affogasse. Incredibile come questa squadra a un certo punto si è ritrovata a sette lunghezze dall’Inter con una partita in meno, al 74′ era così. Il Milan, come al solito, è riuscito a respirare di nuovo e trovare questa rimonta. È una squadra veramente coesa, non solo l’allenatore ma anche i dirigenti. Non togliamo la prima ora di partita: hanno avuto una bellissima reazione, però…»