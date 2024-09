Costacurta: «Col Milan ci sarà un’Inter altrettanto carica. E il merito è di Inzaghi!»

Dopo aver detto la sua su Manchester City-Inter, Alessandro Costacurta passa subito in rassegna il derby di domenica sera. L’ex calciatore, tra l’altro del Milan, pensa alle scelte di Simone Inzaghi.

ESIGENTE – Alessandro Costacurta interviene su Sky Sport 24 per commentare quanto visto nella sfida d’esordio in Champions League dei nerazzurri: «Io dall’Inter mi aspetto sempre tanto. Il Manchester City è forse la squadra più forte al mondo nei recuperi dai contropiedi avversari. Ma l’Inter, oltre a fare una buona difensiva nella propria metà campo, frenava continuamente le ripartenze pericolosissime del Manchester City. Secondo me questo vuol dire essere una delle squadre più forti d’Europa».

Costacurta sposta il focus, dalla Champions League a Inter-Milan!

FORMAZIONE – Alessandro Costacurta, poi, commentando le scelte di Inzaghi per la sfida europea, sposta il suo focus sul derby contro il Milan: «Oggi le scelte di Inzaghi potevano essere in qualche maniera opinabili. Ma mi sembra che il percorso dell’Inter in questo senso sia molto chiaro. Probabilmente, grazie a questa formazione di oggi, contro il Milan fra qualche giorno ci sarà un’Inter altrettanto pronta e altrettanto carica e fisica, perché Inzaghi ha fatto delle scelte importanti. Darmian? La sua non è uno scarico di responsabilità ma è far parte di un grande gruppo ed essere una bella persona. È un errore clamoroso ma lui voleva fare una cosa altruista. Ha detto “Ti amo” al gruppo, rinunciando probabilmente alla gloria personale».