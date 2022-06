Costacurta: «Lukaku grandissimo ritorno. Contento per due motivi»

L’ex difensore Costacurta è intervenuto negli studi di Sky Sport per commentare – tra gli altri temi trattati – il ritorno di Lukaku all’Inter. Queste le sue parole.



RITORNO – È volto al termine il “Lukaku-day”, con il ritorno del belga all’Inter ufficializzato. Alessandro Costacurta ha commentato il fatto, definendosi contento per quanto successo: «Romelu Lukaku? Un grandissimo ritorno. Sono contento perché, oltre a essere un giocatore molto forte, a me piace tanto per come si comporta in campo. Un bel personaggio in tutti i sensi, molto positivo. Poi quando qualcuno si mette a litigare con Zlatan Ibrahimovic, mette anche un po’ di pepe al campionato».