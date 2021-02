Costacurta: «Lukaku può dare più fastidio di Ibrahimovic! Milan, un dubbio»

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Milan-Inter è una sfida importante per chi gioca ma anche per chi la vive da ex, come Costacurta. L’ex difensore del Milan, intervenuto insieme a Bergomi nel corso del pomeriggio di “Sky Sport 24” (vedi articolo), crede che Lukaku possa essere molto più pericoloso di Ibrahimovic. Di seguito le sue dichiarazioni

ARMADIO – Milan-Inter sarà soprattutto la sfida tra Zlatan Ibrahimovic e Romelu Lukaku. Secondo Alessandro Costacurta, il belga può essere più pericoloso: «Io credo che Beppe Bergomi abbia preso il punto: è la mobilità. Quando tu hai un armadio di 1.90 con la velocità di Lukaku, io penso che sia più difficile marcare lui. Ibrahimovic è più bravo a fare la sponda, a far inserire i compagni, in area si muove benissimo ma forse per come gioca l’Inter in questo momento ho l’impressione che Lukaku potrebbe dare più fastidio. Io credo che il grande dubbio è se il Milan possa vincere davvero lo scudetto, se si riprende dalla sconfitta con lo Spezia io penso che si potrà iniziare seriamente a parlare di scudetto. E’ una partita importante dopo una prestazione che lascia allibiti. Se Stefano Pioli è stato capace a far dimenticare lo Spezia, lo vedremo solo domenica».