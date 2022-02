Costacurta: «Lukaku, livello Serie A diverso da Premier League. All’Inter…»

Come Fabio Capello (vedi articolo), anche Alessandro Costacurta su Sky Sport ha analizzato il rendimento di Lukaku tra Inter e Chelsea. L’ex difensore si concentra sulla differenza tra Serie A e Premier League

DIVARIO FISICO − Costacurta sul rendimento di Lukaku: «In Inghilterra, Romelu Lukaku ha giocato tanto ma ha faticato anche prima di venire all’Inter. Solo all’Everton ha fatto bene segnando 20 gol. In Italia, il livello fisico è diverso e in Serie A con l‘Inter ha fatto la differenza anche per la fisionomia di gioco di Antonio Conte rispetto al palleggio del Chelsea di Tuchel».