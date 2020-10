Costacurta: “Lukaku decisivo anche grazie a Lautaro Martinez! Vidal…”

Alessandro Costacurta

L’Inter tra pochissimo affronta lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Alessandro Costacurta ne parla dagli studi di “Sky Sport 24”

COPPIA CHE FUNZIONA – L’Inter sta per scendere in campo contro lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Alessandro Costacurta parla dei nerazzurri poco prima del fischio d’inizio: «Quella di stasera è la formazione migliore per l’Inter. Rispetto ad agosto gli ucraini hanno migliorato la fase difensiva. Arturo Vidal quando entra nella sua area è pericoloso e troppo abituato a fare fallo. Uno dei motivi per cui Romelu Lukaku è così decisivo è grazie ai movimenti di Lautaro Martinez. L’argentino ha un grande carattere e mi piace».