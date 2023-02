Costacurta: «Lukaku brillante. Lautaro Martinez? Con lui si fa brutta figura»

Lukaku e Lautaro Martinez hanno trovato entrambi il gol in Inter-Udinese. Ne parla Costacurta, che su Sky Calcio Club, ha esaltato anche una qualità unica nel Toro

LA COPPIA − Alessandro Costacurta sulla Lu-La: «Le due milanesi mi hanno sorpreso per certi cali. Vado a vedere gli ultimi numeri dell’Inter e le ultime partite del Milan e dico bisogna analizzarle bene. Lukaku lo vedo meglio, è più brillante anche se il confronto è impari rispetto a quello visto con Conte. Chi tenta di anticipare Lautaro Martinez fa una brutta figura perché è talmente bravo a far credere al difensore di poterlo anticipare, è uno dei migliori in questo fondamentale».