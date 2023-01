Costacurta: «Lukaku? Almeno gli altri due segnano! Ma lui altro giocatore»

Alessandro ‘Billy’ Costacurta ha parlato di Romelu Lukaku. L’attaccante dell’Inter, malissimo contro il Monza, è finito nel mirino delle critiche per la condizione fisica e tecnica

GIOCATORE DIVERSO − Alessandro Costacurta, ospite ieri in serata su Sky Calcio Club, si è concentrato sulle difficoltà dell’attaccante belga: «Romelu Lukaku? Gli altri due, Edin Dzeko e Lautaro Martinez, stanno facendo meglio. Bene o male un gol a partita gli attaccanti un gol lo fanno. Il primo lo ha realizzato contro il Napoli e il secondo contro il Monza. Ma sicuramente Lukaku non è il giocatore che è andato via dall’Inter un anno e mezzo fa».