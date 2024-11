Costacurta: «L’Inter può sognare in grande in Champions League!»

Alessandro Costacurta crede veramente che l’Inter possa andare avanti in Champions League. Le sue parole su Sky Sport dopo la vittoria sull’Arsenal.

SOGNO – Già due anni fa la squadra di Simone Inzaghi ha sfiorato la vittoria e la quarta, adesso è ancora un sogno. Alessandro Costacurta si espone: «Io credo che Inter e Atalanta possano tranquillamente pensare in grande. Non dimentichiamoci la partita che fece la squadra di Gasperini contro l’Arsenal, e cos’ha combinato quella di Inzaghi contro il Manchester City. Oggi i nerazzurri non hanno giocato bene ma quando batti l’Arsenal vuol dire che comunque sei una squadra. Io mi ricordo che quando battevo le grandi squadre prendevo una gran fiducia e cominciavo a sognare in grande. Se guardiamo le formazioni dell’Inter nelle ultime due sfide la più forte è quella messa in campo contro il Venezia. Questo vuol dire che Inzaghi ha veramente tanta fiducia in tanti giocatori. Nel panorama europeo il Barcellona, il Liverpool e l’Inter sono le tre che in questo momento convincono di più».