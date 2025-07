Costacurta sottolinea: «Lautaro Martinez percepiva di dover dare strigliata!»

Alessandro Costacurta ha espresso il suo punto di vista in merito allo scontro a distanza tra Lautaro Martinez e Hakan Calhanoglu. Di seguito la sua visione.

IL RAGIONAMENTO – Alessandro Costacurta si è pronunciato alle frequenze di TMW, in occasione della cerimonia per il Premio Fairplay Menarini, a proposito del duello a distanza Lautaro Martinez-Calhanoglu. L’ex calciatore ha sottolineato la necessità di evitare giudizi esterni affrettati in assenza di riscontri concreti sull’affiatamento nel gruppo: «Ne sono rimasto sorpreso? Dipende dal gruppo di lavoro. Ritengo che Lautaro Martinez sia una persona intelligente, essendo diventato un buon capitano. Mi ha sorpreso, ma se ha deciso di fare una strigliata pubblica probabilmente ciò è quello di cui aveva bisogno il gruppo. Non riesco a giudicare perché non conosco il gruppo che ha ricevuto la strigliata».