Costacurta: “Lautaro Martinez scosso dalle voci di mercato, Ã¨ soggettivo”

Costacurta: “Lautaro Martinez scosso dalle voci di mercato, è soggettivo”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan oggi opinionista su “Sky Sport”, ha detto la sua riguardo il momento di Lautaro Martinez, a detta sua influenzato dalle voci di mercato e dall’interesse del Barcellona.

VOCI DI MERCATO – Lautaro Martinez secondo Alessandro Costacurta sarebbe “scosso” dalle continue voci di mercato che lo vedono vicino al Barcellona: «Lautaro Martinez non dovrebbe pensare alle voci di mercato? Io credo che la cosa sia soggettiva, nel corso della ma carriera ho incontrato personaggi che erano influenzabili e altri che se ne fregavano completamente. Secondo me è stato scosso da queste voci di mercato, immagino che non succede a tanti di avere le attenzioni del Barcellona e le prime pagine sui giornali».