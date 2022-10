Costacurta: «Lautaro Martinez leader dell’Inter. Ecco cosa mi piace di Stankovic»

Alessandro Costacurta ha analizzato i pregi dell’Inter prima della gara contro la Sampdoria. Negli studi di Sky Sport, l’ex difensore ha anche fatto un appunto su Dejan Stankovic.

LEADER – Alessandro Costacurta ha fatto il punto sulle condizioni dell’Inter e sull’uomo chiave della squadra: «Anche prima della partita di Champions League ho sottolineato che il cambiamento dell’Inter è dovuto soprattutto a Lautaro Martinez. Anche per come guida la squadra, come leadership. È lui il leader della squadra».

AMATO – Costacurta ha poi fatto il punto sul ritorno di Dejan Stankovic a San Siro per affrontare la sua Inter: «Di Dejan adoro il sorriso. Dietro a quella faccia grintosa ha un sorriso magnetico che lo fa amare dai tifosi di tutte le squadre».