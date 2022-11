Costacurta: «Juventus ha vinto ma Inter in Champions League l’altra no!»

Costacurta analizza il momento dell’Inter dopo le grandi critiche visto il KO contro la Juventus. L’ex giocatore però non butta via tutto. In Champions League nerazzurri in corsa

ALTRA STAGIONE − Alessandro ‘Billy’ Costacurta ritiene i nerazzurri ancora in corsa: «L’Inter ha perso solo la partita con la Juventus, giù il capello davanti all’Inter per aver passato quel girone di Champions League. La Juventus ha vinto, ma dal 4 gennaio inizierà un’altra stagione: una farà la Champions e l’altra no. Anche l’Inter recupererà due grandi giocatori come Brozovic e Lukaku. Per la Champions sarà una grande lotta, causa anche questo Mondiale di mezzo». Le sue parole a Sky Sport.