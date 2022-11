Costacurta: «Juventus-Inter, nessuno ha la forza per battere l’altra!»

Alessandro Costacurta ha una visione più “disastrosa” della situazione in casa Juventus e Inter, indipendentemente dai risultati dei nerazzurri tra campionato e Champions League.

DIFFICILE – Costacurta ha parlato così del Derby d’Italia in programma questa sera: «Juventus-Inter? Nessuno ha la forza per battere l’altra. La Juventus si è tolta il fardello e con i nomi che rientreranno sarà un po’ più difficile da superare. Quindi per questo motivo dico pareggio».