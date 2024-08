Costacurta: «Inzaghi sorpreso. Meglio ora che alla decima»

Alessandro Costacurta è stato ospite di Tutti Convocati e ha trattato il tema caldo di oggi: Genoa-Inter e lo stop dei campioni d’Italia di Simone Inzaghi. Il suo intervento.

PAREGGIO – Alessandro Costacurta ha riassunto il sabato di Serie A: «Probabilmente per le due milanesi c’è stato un momento in cui si pensava che fosse tutto facile. Subito dopo la prima si comincia a pensare a problemi se tutto non dovesse andare bene. Meglio adesso che alla decima sicuramente. Credo che sia rimasto sorpreso Inzaghi dalle disattenzioni, non eravamo abituati a vederle dai difensori e dalla squadra dell’Inter. Hanno sempre avuto attenzione e concentrazione feroce, invece ieri sull’errore di Sommer c’è anche una dormita dei difensori. Quando la palla è lì non bisogna mai farsi anticipare dall’attaccante che ha più voglia di arrivare sul pallone».

Genoa-Inter, il messaggio ad Inzaghi secondo Costacurta

MESSAGGIO – Costacurta ha continuato: «Forse è una fortuna alla prima giornata ricevere subito questi messaggi per Inzaghi. Penso che le prime giornate possa esserci una flessione dopo aver vinto uno Scudetto e in una stagione allungata da Europei e Copa America. Chiaro che quando tu riesci a fare 3-4 settimane è una cosa, quando ne fai 2 è un’altra. Diventa più difficile ricominciare per un calciatore. Io ero uno di quelli che nelle prime due giornate camminava ancora».