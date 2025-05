Costacurta: «Inter, un paradosso! Distratti dalla Champions League, scudetto…»

L’Inter non sfrutta l’occasione per sorpassare il Napoli che pareggia a Parma. Per Alessandro Costacurta era una chance da cogliere al volo per vincere all’ultima giornata lo scudetto da parte dell’Inter.

OCCASIONE SPRECATA – L’Inter ha un’ultima occasione per provare a vincere lo scudetto. Molto dipenderà dal risultato del Napoli contro il Cagliari. Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha espresso la sua opinione sull’ultimo match giocato dai campioni d’Italia: «È un’occasione persa da parte dei nerazzurri. Credo ci sia rammarico per i tifosi e giocatori. C’è stata una possibilità insperata, invece per fortuna dei nerazzurri si è materializzata senza però averla sfruttata. Adesso diventa sempre più difficile, mancano solo 90‘. Guardando le partite rimanenti poche persone scommetteranno sull’Inter. Io attraverso queste situazioni ci sono passato. Credo che quando già dall’inizio si comincia a parlare soprattutto di Champions League, nonostante la possibilità di triplete, però l’Europa è stato l’obiettivo primario».

L’Inter, secondo Costacurta, ha vissuto un paradosso

IL PARADOSSO – L’Inter ha puntato a tutto ma con la testa sempre rivolta all’Europa. L’ex difensore del Milan continua la sua analisi sui nerazzurri: «Paradossalmente, mi verrebbe da dire, alla fine questa possibilità che si era creata aveva messo in tutti loro una sorta di tranquillità in più. Lo so è paradossale quello che sto dicendo ma credo di esserci passato. Perché si pensa solo ed esclusivamente alla Champions. In campionato l’Inter non ha brillato. Son successe diverse situazioni dove i giocatori di Inzaghi hanno perso o pareggiato partite da portare a casa. Lo abbiamo visto contro il Barcellona qual è la vera squadra. Al momento questa è un team da Champions.