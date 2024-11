Costacurta: «L’Inter può vincere la Champions League! Il motivo»

Billy Costacurta si è espresso nel post-partita di Inter-Lipsia, sfida vinta dai nerazzurri con il punteggio finale di 1-0. Questo il suo commento.

IL PENSIERO – Billy Costacurta ha parlato al termine di Inter-Lipsia, match deciso dall’autorete nel primo tempo del calciatore dei tedeschi Castello Lukeba: «Io tutta questa sofferenza non l’ho vista. L’Inter è molto solida, anche se si è abbassata negli ultimi 10 minuti e ha lasciato giocare il Lipsia. Se penso a questa Champions League, considerando quanto visto finora, dico che l’Inter ha gli strumenti per potersi giocare la vittoria finale. Vedo i nerazzurri come in corsa per vincere la competizione europea, in base a quello che hanno mostrato fino a questo momento».