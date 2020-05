Costacurta: “Inter, vedrei bene l’arrivo di Brandt. Al posto di Vecino…”

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista di “Sky Sport”, ha parlato a “Sky Calcio Club” di Julian Brandt – talento del Borussia Dortmund – e di come lo vedrebbe bene nell’Inter di Antonio Conte.

TASSELLO GIUSTO – Occhi alla Bundesliga. Il campionato tedesco infatti è una fucina di giovani talenti sui quali c’è sicuramente più attenzione in questo momento, dal momento che è l’unico dei principali tornei europei ad aver ripreso dopo lo stop Coronavirus. Alessandro Costacurta ha voluto soffermarsi su uno di questi talenti, ovvero Julian Brandt del Borussia Dortmund, che vedrebbe bene nell’Inter di Antonio Conte: «Lo vedrei bene in nerazzurro. Lo reputo di una qualità fisica e tecnica incredibile. Io metterei lui al posto di Vecino a centrocampo non solo per gli inserimenti, ma anche per dare più qualità. Ok, dà meno solidità rispetto all’uruguaiano, ma si può compensare con i tre difensori che hanno i nerazzurri e Brozovic dietro».