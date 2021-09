Costacurta: «Inter, una grande differenza in Europa. Skriniar il migliore»

Per Costacurta c’è una grande differenza fra l’Inter vista in Champions League e quella del campionato. Nel corso di Champions League Show su Sky Sport, l’ex difensore del Milan ritiene che i nerazzurri manchino al momento di concretizzare ed elogia la prova di Skriniar.

BENE A METÀ – Alessandro Costacurta premia Milan Skriniar come migliore di Shakhtar Donetsk-Inter: «Soprattutto per un intervento (quello a inizio secondo tempo, ndr). Poi i rimpianti ci sono, le due milanesi in quattro partite hanno fatto un punto. Però sull’Inter sinceramente stiamo parlando sempre di errori in fase offensiva: quello di Edin Dzeko, ma anche di Lautaro Martinez. Ci sono già stati degli errori col Real Madrid: non puoi permettertelo, questa è la grande differenza in Europa che non puoi permetterti».