Costacurta: “Inter, una cosa mi lascia perplesso. Benzema? Scioccante!”

Alessandro Costacurta

L’Inter ieri non è riuscita a battere lo Shakhtar Donetsk nella seconda giornata di Champions League. Alessandro Costacurta, ospite negli studi di “Sky Sport”, esprime una perplessità in particolare. Una riflessione anche sul Real Madrid. Di seguito le sue dichiarazioni

PERLPESSITÀ – L’Inter non è andata oltre lo 0-0 in Champions contro lo Shakhtar Donetsk. Alessandro Costacurta ha una perplessità in particolare: «Inter e Atalanta in Champions League? Sono due facce diverse, una è una squadra matura abbastanza per poter ambire a un trofeo, mi riferisco all’Inter. Mi lascia perplesso il fatto che a un certo punto, soprattutto in Europa, cedono fisicamente. Evidentemente il dispendio di energie è tale che sotto questo aspetto devono migliorare. Sia ieri che conto il Borussia Monchengladbach è successo». Costacurta commenta poi quanto successo in casa Real Madrid, prossimo avversario europeo dell’Inter (vedi articolo): «Se l’Inter può trarne vantaggio? Diciamo che Vinicius adesso sta giocando perché non c’è Hazard, quindi con il rientro del belga potranno dire che andrà fuori per questo. Però è una cosa quasi scioccante perché detta da un uomo esperto come Benzema».