Costacurta: «Inter, svolta dopo la Lazio! Vedo un nuovo spirito»

Per Costacurta la sconfitta dell’Inter in Serie A contro la Lazio ha prodotto una svolta positiva. L’ex difensore, durante Champions League Show su Sky Sport, ritiene che l’episodio contestato dell’Olimpico abbia dato una reazione.

GRUPPO RINATO – Alessandro Costacurta è sicuro: «Il derby col Milan dopo lo Sheriff? È vero, però l’Inter ha la rosa e la forza per affrontare tutte e due. A me sembra che, dopo la partita con la Lazio dove ci fu l’episodio di Federico Dimarco a terra e la caciara, nello spogliatoio si siano guardati in faccia e abbiano detto di non guardare più a queste sciocchezze. Secondo me c’è stata una svolta: ha giocato bene con la Juventus e dominato le ultime due partite. C’è una consapevolezza e un nuovo spirito che riconosco nell’Inter».