Costacurta: «Inter stesso tono, mi hanno convinto in due. Milan in ripresa»

Dagli studi di 23, programma di Sky Sport, Alessandro Costacurta ha analizzato il pareggio tra Milan e Inter nel derby di Coppa Italia. Due giocatori nerazzurri lo hanno convinto di più.

STESSO TONO − Alessandro Costacurta analizza il derby di Coppa Italia: «In questa partita mi è sembrata una squadra in ripresa il Milan. L’Inter invece ancora un po’ sottotono. Ci sono giocatori che non hanno recuperato brillantezza. Milan adolescenziale davanti la porta. Il derby per l’Inter credo che abbia confermato ciò che si è visto nelle ultime partite: ossia stanchezza e poca lucidità. Milan Skriniar e Ivan Perisic quelli che mi hanno convinto di più».