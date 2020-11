Costacurta: “Inter sta raccogliendo meno di quanto merita! Inspiegabile…”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e attuale opinionista sportivo, ha parlato negli studi di “Sky Sport” del momento attuale dell’Inter, reduce dal pareggio in casa con il Parma e dalla sconfitta contro il Real Madrid.

RACCOLTO POCO – Alessandro Costacurta è sicuro, l’Inter ha meno di quanto meriterebbe. Questa la sintesi del suo pensiero: «Quando il Real Madrid deve fare il Real Madrid, lo fa. Ieri l’Inter non ha giocato male, ma sta raccogliendo meno di quello che ha. Ora hanno un’identita, poi è inspiegabile che ci siano certi errori, penso come a ieri e come contro il Parma, ma a me sembra che la squadra abbia un’identità. I numeri sono terribili e vanno sicuramente contro a quanto sto dicendo, ma in un certo senso credo che i nerazzurri siano una squadra»