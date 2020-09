Costacurta: “Inter? Squadra da scudetto. Perisic? Già certezza per Conte”

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex calciatore del Milan e opinionista per “Sky Sport”, ha presentato il primo impegno ufficiale dell’Inter con concetti molto chiari

ASPETTATIVE – Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Fiorentina. Alessandro Costacurta, opinionista per “Sky Sport”, ha presentato così l’attesissimo match di San Siro: «Inter? È così bella da poter lottare per lo scudetto. Ivan Perisic? Già importante per Antonio Conte. Chi torna vincitore è importante. Anche Arturo Vidal deve portare quella mentalità vincente insieme al croato. Inter tipo da costruire attorno a Vidal? No, mi piace pensare che possa esserci un vortice di cambi quest’anno».