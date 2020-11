Costacurta: “Inter, serve cattiveria! Vidal ha complicato tutto il girone”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista di “Sky Sport”, ha commentato la brutta sconfitta dell’Inter di Antonio Conte nel match di Champions League contro il Real Madrid

FRAGILI – L’Inter cade in casa contro il Real Madrid e complica fragorosamente le speranze di passare il turno in Champions League. Antonio Conte e Samir Handanovic hanno invitato l’ambiente a non perdersi d’animo, ma i nerazzurri sono sembrati troppo brutti per essere credibili. Su questa linea d’onda viaggia anche Alessandro Costacurta, opinionista di “Sky Sport”: «Nei primi minuti l’Inter ha concesso troppo al Real Madrid. Credo che Arturo Vidal sia il protagonista in negativo di tutto il girone, perché anche contro il Borussia Monchengladbach ha influenzato il cammino dell’Inter. Tra l’altro, il Real Madrid aveva anche parecchie assenze oggi. Credo che prima di parlare di numeri e aritmetica, l’Inter debba essere più aggressiva. Se approcci la partita come oggi, puoi solo andare sotto. Pensavo potesse passare il girone, ma non credevo potesse approcciare così male la partita di questa sera».