Costacurta: “Inter segnata dal 1° tempo col Real Madrid, ora trasformata”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

Costacurta vede Inter-Real Madrid di due settimane fa come uno spartiacque nella stagione nerazzurra. L’ex difensore del Milan, ospite di “Champions League Show” su Sky Sport, ha parlato dei cambiamenti nella squadra di Conte che ha poi vinto tre partite consecutive.

MODIFICHE E IN MEGLIO – Per Alessandro Costacurta due settimane fa c’è stato il punto più basso della stagione: «Io credo che il primo tempo di Inter-Real Madrid abbia segnato i giocatori e l’allenatore, da lì ci sia stata una trasformazione. Ora sembrano proprio una squadra. Non solo per i risultati, ma anche la prestazione contro il Borussia Monchengladbach è stata incredibile. Penso che sia sulla strada giusta».