Costacurta: «L’Inter può vincere col Real Madrid! Napoli grande spinta»

L’Inter si giocherà il 7 dicembre, da già qualificata, il primo posto del girone al Bernabéu contro il Real Madrid. Costacurta, nel corso di Champions League Show su Sky Sport, dà buone possibilità alla squadra di Inzaghi, lanciata dalle vittorie contro Napoli e Shakhtar Donetsk.

CHIUDERE IN VETTA – Alessandro Costacurta non ritiene impossibile sbancare il Bernabéu: «Non è un sogno o un’utopia andare a vincere in casa del Real Madrid. L’Inter può andare a fare la partita, probabilmente può anche giocarsela. C’è il PSG che è arrivato secondo, ma le prime sono forti. L’Inter deve stare attenta perché potrebbe fare bella figura: ha le possibilità di andare a vincere. Il Real Madrid è una squadra forte e non voglio sottovalutarla, però bisogna provarci. La qualificazione? Aiuta tantissimo. Adesso avranno la possibilità di concentrarsi sul campionato, la vittoria col Napoli ha dato tanta autostima. Per tanto tempo l’Inter l’ha tenuta in pugno, facendo tre gol a una squadra che aveva subito solo quattro gol in campionato. Ha dato una grande spinta all’Inter e mi impressiona la facilità con cui riesce ad arrivare là davanti. Continuo a pensare che Lautaro Martinez non sia al massimo, nonostante ciò l’Inter sta vincendo le partite importanti: è un segnale».