Costacurta: “Inter, problema non fisico. Anche contro la Sampdoria…”

Costacurta individua i problemi dell’Inter, sfociati nel pareggio all’89’ contro il Sassuolo mercoledì. Secondo l’ex difensore del Milan, ospite della trasmissione “Sky Calcio Club”, i nerazzurri starebbero bene a livello fisico ma non mentale.

LA TESTA CONTA – Alessandro Costacurta trova una tendenza nell’Inter: «Antonio Conte dice che bisogna ammazzare le partite. Lì (col Sassuolo, ndr) c’è stata la possibilità, non l’ha fatto ed è uscito questo problema. È più caratteriale il problema, io credo, a me sembra che fisicamente stiano bene. Anche nella partita precedente con la Sampdoria questa è una squadra che non riesce ad ammazzare le partite: ci sono squadre che non ti concedono neanche una briciola, l’Inter non è quella».