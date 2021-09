Costacurta: «Inter, primo posto fattibile. Contro il Real Madrid per vincere»

Alessandro Costacurta – ex difensore del Milan e attuale opinionista – è intervenuto negli studi di Sky Sport per analizzare la sfida tra Inter e Real Madrid di questa sera.

MOMENTO GIUSTO – Alessandro Costacurta ha analizzato la sfida di Champions League di questa sera. Ma anche le possibilità dell’Inter di passare agli ottavi di finale della competizione. Ecco le sue parole: «Trovare il Real Madrid in questo momento non è così male. Io non pretendo solo la qualificazione, ma anche il primo posto. Certo, davanti c’è Benzema che è pericolosissimo. Ma domani molti giocatori, tra cui anche Kroos, sono fuori. È il momento migliore per affrontarli e vincere».