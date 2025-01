Costacurta: «Inter, a Praga per vincere. Non importa come ma solo farlo!»

Questa sera Inter e Milan, che in campionato si affronteranno il 2 febbraio, scendono rispettivamente in campo contro Sparta Praga e Girona per la settima giornata di Champions League. L’ex calciatore Alessandro Costacurta esprime un parere su entrambe le milanesi.

ASPETTATIVE – Alessandro Costacurta, intervenuto su Sky Sport 24 a poche ore da Sparta Praga-Inter, dichiara: «Sarebbe molto deludente non vincere stasera, contro una squadra che ha dimostrato di non essere eccezionale anche nelle partite in cui gioca in casa. L’Inter dovrà andare lì e vincere. La maniera in cui lo farà, visto anche la non eccezionale brillantezza della squadra in questo periodo, diventa secondaria. L’importante è vincere e portarla a casa. L’Inter in trasferta non hai convinto del tutto, se non contro il Manchester City. Nelle altre gare, sia contro il Leverkusen che contro lo Young Boys, ci sono state prestazioni non all’altezza della squadra nerazzurra. Però quella che doveva vincere, contro lo Young Boys, è stata vinta».

Dall’Inter al Milan: le aspettative di Costacurta sulle due milanesi in Champions League

SENSAZIONI – Non solo Inter, Alessandro Costacurta si sofferma anche su Milan-Girona: «Le partite che il Milan ha giocato in casa quest’anno, in Champions League, sono state sofferte. Anche contro squadre come Stella Rossa e Bruges non sono stati convincenti, ma alla fine hanno vinto. Io credo che quella contro il Girona sarà una partita del genere, perché in queste serate ci sono due o tre giocatori che trovano qualche risorsa in più rispetto al campionato, anche a livello motivazionale. Lo storico ci fa dire che sulla prestazioni saremo delusi ma sul risultato no, sono fiducioso».