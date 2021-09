Costacurta: «Inter più esperta dello scorso anno. Imparata una lezione»

Alessandro Costacurta – ex difensore del Milan e attuale opinionista sportivo – è intervenuto a Sky Sport per parlare della sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid valevole per la prima giornata della Champions League.

ESPERIENZA – Alessandro Costacurta ha commentato in questo modo la sfida di questa sera tra Inter e Real Madrid, soffermandosi anche sulle possibilità di passare il girone: «Mi aspetto che facciano tesoro dell’esperienza dello scorso anno. Hanno un girone migliore e sono maturati, non dimentichiamoci che qui ci sono dei campioni d’Europa. Credo che gli errori fatti l’anno scorso non ci saranno. L’esperienza della scorsa Champions League ha fatto maturare l’Inter».