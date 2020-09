Costacurta: “Inter? Percorso straordinario ma un’incognita! Sono sicuro…”

Condividi questo articolo

Alessandro Costacurta

L’Inter si prepara in vista della prossima stagione. Secondo Alessandro Costacurta, intervenuto ai microfoni di “Sky Sport 24”, i nerazzurri iniziano la nuova stagione con un’incognita. Di seguito le sue dichiarazioni

INCOGNITA – L’Inter è tra le favorite della prossima stagione di Serie A, ma secondo Alessandro Costacurta c’è un’incognita: «L’Inter ha fatto un percorso straordinario e l’allenatore è contato tantissimo. Come sarà il rapporto tra allenatore e società? Sono sicuro che tra allenatore e giocatori ci sarà mentre tra allenatore e società non ne sono sicuro. Questa secondo me è un’incognita. Per quanto riguarda il campionato aggiungerei l’Atalanta e per la Champions secondo me sempre l’Atalanta potrà essere ancora una sorpresa».