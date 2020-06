Costacurta: “L’Inter vorrÃ  partire veloce, nel Napoli vedo un’agevolazione”

Costacurta: “L’Inter vorrà partire veloce, nel Napoli vedo un’agevolazione”

Costacurta anticipa Napoli-Inter in collegamento con Sky Sport 24. L’ex difensore del Milan, parlando della partita che si giocherà alle ore 21, elenca le armi con cui le due squadre proveranno a conquistare la finale di Coppa Italia sulla Juventus. Un commento anche su Lautaro Martinez.

IL DUELLO – Alessandro Costacurta prova a capire che Napoli-Inter sarà: «Io credo che stasera (in Juventus-Milan, ndr) abbiamo visto quanto sia difficile ripartire. Di conseguenza io credo che l’Inter voglia ripartire veloce come tutti immaginiamo, ma la prima partita credo che sarà la più difficile di tutte. In un certo senso io vedo ancora favorito il Napoli, soprattutto per il risultato dell’andata. Guardo le formazioni e vedo tanti piccolini da una parte: questo, secondo me, un pochino agevolerà il Napoli. Sarà una partita come risultato equilibrata, ma abbiamo visto stasera quanto è difficile ripartire dopo tre mesi. Non è una ripartenza normale e classica di campionato, ma dopo tre mesi in cui non hanno fatto partite. Secondo me si vedrà».

DISCORSO MERCATO – Costacurta, oltre a Napoli-Inter, analizza anche la situazione di Lautaro Martinez: «Io gli consiglierei di restare all’Inter, però ci sarebbe la possibilità di andare al Barcellona. Io credo che Lautaro Martinez possa fare anche un anno dove entra e fa qualche partita da titolare, non tante. Poi credo che Antoine Griezmann e Luis Suarez, fra un anno, andranno via. Io me la giocherei: se ci fosse la possibilità di andare al Barcellona, ma spero che l’Inter lo molli, credo che fra un anno le gerarchie porterebbero Lautaro Martinez a essere titolare».