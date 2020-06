Costacurta: “Inter non male, ma commessi errori tecnici. Create occasioni!”

Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan oggi opinionista per Sky ha commentato Parma-Inter. Nel corso di “Sky Calcio Club” ha detto la sua riguardo l’atteggiamento della squadra allenata da Conte, da alcuni criticata nonostante la vittoria in rimonta nel finale.

NON COSÌ MALE – Alessandro Costacurta dopo Parma-Inter “difende” la squadra allenata da Antonio Conte, criticata per l’atteggiamento: «Non ho visto una squadra che ha giocato così male. Ho visto delle difficoltà in alcune situazioni. L’Inter ha creato, soprattutto nel secondo tempo: Cristiano Biraghi l’ho visto crossare sei-sette volte, dall’altra parte anche lo stesso Antonio Candreva. L’Inter ha sbagliato più che altro a livello tecnico. Ha creato, oltre ad aver sofferto, però davanti le occasioni ci sono state. Forse però non riesce ad “ammazzare” con le occasioni create».