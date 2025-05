Costacurta convinto: «Inter non chieda scusa! Stanchezza manifesta»

Billy Costacurta ha parlato nel post-partita di PSG-Inter, finale di Champions League vinta 5-0 dai transalpini. Di seguito il suo commento.

IL RAGIONAMENTO – Billy Costacurta si è così espresso a Sky Sport nel post-partita di PSG-Inter, match terminato 5-0 a favore dei transalpini: «Per me Doué oggi ha dato ulteriore prova del suo incredibile valore. Si tratta di un ragazzo non ancora ventenne ma già in lizza per la vittoria del pallone d’oro. Credo che i calciatori dell’Inter non debbano chiedere scusa, si vince e si perde. 5-0 è tanto, ma penso che i giocatori nerazzurri abbiano dato tutto. Sono arrivati stanchi al match, mentre il PSG ha fatto davvero la partita della vita».