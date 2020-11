Costacurta: “Inter meritava il pareggio, errori decisivi. A un certo punto…”

Alessandro Costacurta

Real Madrid-Inter 3-2, dopo il match di Champions League (vedi articolo) Alessandro Costacurta dagli studi di “Sky Sport” in qualità di opinionista ha detto la sua riguardo la partita persa dai nerazzurri.

“INTER MERITAVA” – Real Madrid-Inter termina 3-2 in Champions League, Costacurta su Sky dice la sua riguardo il risultato e gli errori commessi dai nerazzurri: «Peccato per gli errori difensivi, l’Inter meritava il pareggio. Nell’intervallo deve essere successo qualcosa di positivo perché l’approccio è stata diversa. Sono stati bravi e meritavano, a un certo punto ho pensato che l’Inter potesse vincere e forse il gol del terzo gol del Real Madrid».

DUE ERRORI E MEZZO – Costacurta commenta i due errori commessi dall’Inter, in particolare quello di Hakimi, soffermandosi però sul fallo commesso dal terzino del Real Madrid: «Retropassaggio Achraf Hakimi? Per me questo è fallo perché lo sbilancia, il contatto secondo me c’è. In Italia non fischiano questo fallo? Sbagliano! L’errore è sia di Hakimi che dell’arbitro. Gol di Ramos? Sono d’accordo con Cambiasso quando parla dei gol (vedi QUI). Però io credo che in alcune occasioni un difensore debba dare più fastidio al proprio marcatore. Bisognava rallentare la corsa del difensore del Real Madrid».