Costacurta: «Inter, questa mentalità porterà lontano. Un leader impressiona»

L’Inter travolge l’Atalanta con un netto 4-0 casalingo. Al termine della sfida Alessandro Costacurta spiega la bravura del team nerazzurro, evidenziando le gesta in campo di un calciatore in particolare.

ENTUSIASMO – Alessandro Costacurta, intervenuto su Sky Sport 24 nell’ultima puntata di ‘Calciomercato L’Originale’, su Inter-Atalanta dichiara: «Rimango impressionato, e non credo di essere l’unico, dalle scivolate che fa Lautaro Martinez per recuperare il pallone. Forse perché mi entusiasma vedere quando un leader si entusiasma così anche in una serata in cui il suo compagno di reparto prende lo scenario. Credo che questa squadra, oltre ad avere livelli tecnici straordinari, ha una mentalità che la porterà lontano». Mentre mancano pochi minuti alla conclusione della finestra estiva di mercato, Costacurta procede con l’analisi del secondo anticipo di Serie A andato in scena questa sera a San Siro.

Il gioco dell’Inter e le problematicità dell’Atalanta: la spiegazione di Costacurta

TENSIONE – Dopo il focus su Lautaro Martinez, Alessandro Costacurta si sofferma sull’atteggiamento poco lucido dell’Atalanta (evidenziato dallo stesso Gian Piero Gasperini in conferenza stampa): «Con tutte le assenze e le cose che sono successe in estate credo che ci fosse un po’ di tensione nell’Atalanta. Il gioco nerazzurro ha messo in difficoltà la squadra di Gasperini? L’Inter cerca di più il passare la palla e il correre. Giochi la palla e vai a correre e trovi sempre qualcuno che riempie gli spazi». Così, infine, l’ex calciatore Costacurta evidenzia la particolarità del gioco della squadra di Simone Inzaghi, artefice di una prestazione al bacio condita da ben quattro gol.