Costacurta: “Inter, meno punti fanno le altre meglio è! Una buona notizia”

Alessandro Costacurta

Per Costacurta il pareggio di ieri fra Borussia Monchengladbach e Real Madrid, da 2-0 a 2-2 fra l’87’ e il 93′, è ottimo per l’Inter. L’ex difensore, parlando a Sky Sport, ha definito il girone molto equilibrato con possibilità che le avversarie si mangino punti a vicenda.

NESSUNA È INFALLIBILE – Alessandro Costacurta valuta la situazione dell’Inter in Champions League: «Dopo un buon primo tempo, dove ha colpito due traverse, non è riuscita a superare la linea dello Shakhtar Donetsk. Io credo che meno punti fanno le altre meglio è: piuttosto che un Borussia Monchengladbach a quattro punti preferisco il Real Madrid a uno e il Borussia Monchengladbach alla pari con l’Inter. Questo è un girone che si risolverà all’ultima giornata, non ci sono dubbi. Bisogna sempre valutare partita dopo partita, questo è un girone equilibratissimo. Nel primo tempo meritava qualcosa in più, sta raccogliendo meno di quello che ha seminato. Note positive dalla difesa? Sì. Contro il Genoa sembrava potesse essere dovuto all’atteggiamento del Genoa, invece pensavo che le punte velocissime dello Shakhtar Donetsk potessero mettere in difficoltà l’Inter. La buona notizia è l’intesa fra Alessandro Bastoni e Stefan de Vrij, ma le due traverse danno fastidio. Con questi due, che sono fondamentali, c’è maggiore sicurezza».