Costacurta: «Inter, è mancato qualcuno! Il momento più eccitante»

Alessandro Costacurta, ex giocatore, ha parlato su Sky Sport del percorso dell’Inter e della prossima gara contro il Barcellona in Champions League.

SOSTITUTO – Intervenuto su Sky Sport nel pre-partita della prima semifinale di Champions League, ha parlato della prossima sfida tra Barcellona e Inter in programma domani in Catalogna. Questa l’analisi di Costacurta: «Adesso è arrivato il momento più eccitante della stagione. Ma ad oggi l’Inter non ci arriva benissimo. Ai nerazzurri uno come Marcus Thuram è fondamentale. Il francese è un attaccante che ti fa trenta scatti a partita e allunga. Il problema che chi ha sostituito Thuram non è riuscito a farlo».