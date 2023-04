Costacurta: «Inter, mancano giuste motivazioni. Ecco il problema»

L’Inter perde anche con il Monza e nuovamente a San Siro: è una stagione per tanti versi inspiegabile e Costacurta ha parlato così di quanto visto a Sky Sport.

MOTIVAZIONI − Alessandro Costacurta, a Sky Sport, ha parlato di Inter-Monza e dell’inspiegabile cammino dei nerazzurri in campionato (vedi articolo): «La verità sta nel mezzo: nel primo tempo l’Inter l’ha affrontata bene ma come al solito ha problemi nelle conclusioni. Ma nel secondo tempo il Monza ha giocato bene. Le prestazioni e la fase offensiva in campionato stanno e sono diventate un problema per l’Inter. È quello che è successo anche al Milan nell’ultimo periodo, perché in campionato a parte la vittoria contro il Napoli ha fatto fatica. Non è un caso che Real Madrid e Manchester City abbiano vinto, perché i suoi giocatori sono abituati. Probabilmente contro l’Empoli, contro la Salernitana, il Monza non hai le giuste motivazioni. Il problema di Simone Inzaghi è trovare motivazioni in queste gare».