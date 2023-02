Costacurta: «Inter mai stata Brozovic-dipendente! Porto? Sono ottimista»

Alessandro Costacurta, presente negli studi di Sky Sport 24, ha parlato di Inter-Porto, gara valida per l’andata degli ottavi di Champions League

CONCENTRAZIONE – Costacurta parla a proposito di Inter-Porto: «L’Inter con le squadre che sulla carta che erano inferiori ha perso la concentrazione. E quello il grande lavoro che deve fare questa squadra, non perdere questo tipo di punti. Alla fine sarebbe più vicino a quella squadra inarrestabile (il Napoli,ndr). Su quelle come quella di stasera io sarei ottimista rispetto a quello che hanno dimostrato negli ultimi mesi».

DIPENDENTE – Costacurta parla a proposito delle gerarchie del centrocampo dell’Inter, con Calhanoglu che sembra aver scavalcato Brozovic. Un commento anche sull’attacco: «L’Inter non è mai stata Brozovic-dipendente. Mai. Io non l’ho mai pensato. Il croato è un ottimo giocatore senza essere leader della squadra. Ed i fatti mi danno ragione. Attacco? A noi fa piacere che ci sia quel tipo di ballottaggio (Dzeko-Lukaku, ndr). Vuol dire che Lukaku sta crescendo: con il rientro di Brozovic, con la crescita di Darmian che prevale su Dumfries questa è una squadra che può pensare di arrivare più in alto».

SOTTOLINEARE – Costacurta parla a proposito del Porto di Conceicao: «Galeno è un talento. Taremi arriva da una regione che sta passando un periodo difficile. Va sottolineato quello che ha fatto fuori dal campo. Io spero l’Inter possa vincere 6-2 con due gol dell’iraniano»