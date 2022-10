Costacurta: «Inter, la squadra segue Inzaghi! Bravo a studiare un fattore»

Inter e Napoli nella serata di Champions League del martedì hanno portato in alto il nome dell’Italia battendo Barcellona e Ajax. Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Sport, sottolinea i meriti di Inzaghi e la compattezza del gruppo

SERATA ITALIANA – Inter e Napoli hanno battuto rispettivamente Barcellona e Ajax nella terza giornata della fase a gironi di Champions League. Alessandro Costacurta tesse le lodi delle due italiane: «Serata memorabile quella di ieri. Cosa mi è rimasto in testa? L’urlo di Calhanoglu e la sinfonia del Napoli. Credo che in questo momento il Manchester City e il Napoli siano le squadre che giocano meglio in Europa e penso che la squadra di Spalletti lo abbia dimostrato».

COMPATTI – Costacurta sottolinea poi come l’Inter sia apparsa in sintonia con Simone Inzaghi: «In cosa è stato bravo Inzaghi? La necessità dell’Inter soprattutto ieri era quella di aiutarsi, i giocatori devono essere compatti. Inzaghi ha tentato di studiare le debolezze del Barcellona, che alla fine sono uscite. Tant’è che nel primo tempo l’Inter ha tirato di più, è chiaro che devi subire ma era così importante vincere e penso che la squadra abbia seguito Inzaghi. Si è parlato tanto di una squadra che non segue l’allenatore, a me è sembrato che lo seguissero».