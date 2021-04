Costacurta: «Inter in ginocchio davanti a Conte, Juventus con Pirlo no»

Alessandro Costacurta, ex difensore del Milan e della nazionale italiana, è stato ospite questo pomeriggio negli studi di “Sky Sport” dove ha parlato della lotta scudetto sottolineando come la forza dell’Inter sia stata probabilmente la totale dedizione alla causa che Antonio Conte è riuscito a dare al gruppo nerazzurro

CONTE COINVOLGE TUTTI – Costacurta parla dell’Inter sottolineando i grandi meriti di Antonio Conte nel convertire tutto il gruppo alla causa scudetto: «Ci siamo accorti tutti del cambio di strategia. Ci chiedevamo se la scelta di Conte fosse per tutelare la difesa o per aiutare gli attaccanti che con più spazi si sarebbero esaltati, in realtà tutte e due le cose. E’ stato bravo perché forse si è accorto che voleva vincere più che divertirsi. Antonio è sempre stato pragmatico in tutte le situazioni. Credo si sia accorto che doveva fare qualcosa per arrivare davanti e l’ha fatta bene. La cosa sorprendente è come coinvolge tutti. Questa squadra è la più forte insieme alla Juventus, ma vedi una differenza. Non so se è merito di Conte o colpa di Pirlo, hanno due squadroni, una in ginocchio davanti al suo allenatore, l’altra dove l’allenatore non ha coinvolto tutti».