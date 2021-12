Costacurta: «Inter in Champions League? Altri anni erano gironi diversi»

Per Costacurta uno dei motivi per cui l’Inter ha passato il girone di Champions League riguarda il valore del proprio girone. L’ex difensore del Milan, ospite di Sky Calcio Show – L’Originale, ha segnalato le differenze rispetto alle tre precedenti eliminazioni di fila.

CAMBIATO QUALCOSA – Alessandro Costacurta considerava “obbligato” il passaggio del turno dal Gruppo D di Champions League per Inter e Real Madrid: «C’erano due squadre che, sulla carta, dovevano passare questo turno abbastanza agevolmente. È chiaro che era dovuto a essere testa di serie o meno, l’Inter in quel girone ha fatto il suo dovere senza dover esagerare e senza dover esaltarla troppo. Gli altri anni? C’erano gironi diversi. L’anno scorso non era uguale, ha perso la qualificazione col Borussia Monchengladbach».