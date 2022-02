Costacurta: «L’Inter ha giocato come se ci fosse Brozovic, che strano!»

Alessandro Costacurta, ospite negli studi di Sky Calcio Club, ha individuato una particolarità durante Inter-Sassuolo 0-2. L’ex difensore si sofferma sulla gara dei nerazzurri senza Brozovic, la cui assenza per squalifica ha (purtroppo) pesato parecchio.

UNA STRANEZZA − Alessandro Costacurta è rimasto stupito da una scelta dell’Inter durante la gara col Sassuolo: «Oggi mi è sembrato strano che l’Inter abbia giocato come se in campo ci fosse Marcelo Brozovic. Tante le palle perse in mezzo al campo. Hanno provato a farlo senza riuscire, non sono riusciti a provare qualcosa di nuovo. Volevano passare dal mezzo ma non ci sono riusciti, è molto strano».