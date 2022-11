Costacurta: «L’Inter ha eliminato il Barcellona, può puntare in alto! Da vedere»

In Champions League l’Inter ha già passato il turno e sarà presente al sorteggio degli ottavi di finale, lunedì prossimo a mezzogiorno (vedi articolo). Costacurta, nello studio prepartita dei due incontri delle 18.45 su Sky Sport 24, è ottimista sulle possibilità della squadra di Inzaghi di andare avanti nel torneo.

LA SPERANZA – In Champions League stasera si definisce il quadro degli ottavi di finale. Alessandro Costacurta fa una valutazione specifica: «L’Inter è riuscita a eliminare il Barcellona, credo che possa puntare in alto come ha detto ieri Julian Nagelsmann (vedi articolo). Ci sono delle squadre più forti, però parliamone dopo i Mondiali: vediamo come andrà. Ci sono delle finestrelle piccole ma che possiamo aprire».