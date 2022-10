Costacurta: «Inter, gol preso nel momento migliore! Ma gara deludente»

Costacurta commenta brevemente Inter-Roma, anticipo dell’ottava giornata di Serie A. Di seguito le dichiarazioni a Sky Sport Calcio dell’ex calciatore.

DELUSIONE – Alessandro Costacurta dice la sua su Inter-Roma (vedi articolo), anticipo dell’ottava giornata di Serie A. L’ex calciatore, nello studio di Sky Sport Calcio come ospite di “L’Originale”, afferma: «La partita, in generale, è stata deludente rispetto a quello che mi aspettavo. L’Inter ha preso gol nel momento in cui sembrava stesse andando meglio». Queste le considerazioni di Costacurta su Inter-Roma e sulla sconfitta nerazzurra.