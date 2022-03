Costacurta: «Inter finché senza problemi con buon gioco. Juventus? Non rientra»

Costacurta non boccia totalmente l’Inter di questo periodo. Nel post partita di Champions League su Sky Sport l’ex difensore ha valutato quanto fatto dai nerazzurri ed escluso che la Juventus, ora fuori dalle coppe, possa tornare in corsa per il campionato.

IL GAP – Alessandro Costacurta giudica il momento no del calcio italiano in Europa: «Ci stanno provando anche quelle davanti. Il problema è la qualità nell’andare in Europa, perché le squadre che stanno davanti producono gioco. Stiamo parlando dell’impianto di gioco del Milan, l’Inter finché non ha avuto problemi era comunque secondo me a un buon livello di gioco. Il problema è che quando lo fai con un certo tipo di giocatori lo fai per arrivare in fondo in Europa. La Juventus? Per me non rientrava, non credo che sia ricordata quest’anno per il bel gioco. Però per il campionato italiano è migliorata rispetto a due mesi fa».