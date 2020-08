Costacurta: “Inter in finale, lo Shakhtar lascia una cosa molto pericolosa”

Per Costacurta l’Inter batterà lo Shakhtar Donetsk e giocherà la finale di Europa League. Il giornalista, ospite di Sky Sport, ha parlato degli ucraini e segnalato una delle possibili chiavi della partita di lunedì sera a Dusseldorf.

CHE AVVERSARIO? – Alessandro Costacurta segnala soprattutto i difetti dello Shakhtar Donetsk: «Diciamo che la prossima squadra ha sette brasiliani, almeno dall’ultima partita. Attaccano molto: i due difensori centrali Serhiy Kryvtsov e Valeriy Bondar non sono i più bravi d’Europa, a me sembra che verranno lasciati soli contro Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Adesso, in questo momento, mi sembra che sia molto pericoloso. A me l’Inter è molto piaciuta nelle ultime partite, di conseguenza io la vedo in finale con il Manchester United».