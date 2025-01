Costacurta: «Inter favorita, ma il Milan è una squadra matta»

Negli studi di Sky Sport, Billy Costacurta, ha parlato anche della prossima finale di Supercoppa Italiana tra Inter e Milan in Arabia Saudita.

DERBY – Alessandro Costacurta, ex giocatore del Milan e oggi opinionista, nel corso del post-partita del derby Roma-Lazio, ha parlato anche della finale di Supercoppa Italiana di lunedì tra Inter e Milan. Queste le sue parole negli studi di Sky Sport: «L’Inter è un ambiente fantastico, ha un allenatore che ha la capacità di mettere nelle migliori condizioni i giocatori, non solo psicologicamente ma anche sul campo. Un mercato che funziona benissimo, da qualche anno l’Inter è la squadra più forte. Ha consapevolezza. Il derby? Il Milan è una squadra imprevedibile, che potrebbe fare anche il colpaccio. È una squadra pericolosa, riesce a fare accelerazioni molto bene. Leao può essere messo in campo per 25 minuti e può fare la differenza. L’Inter, invece, è concreta e con fiducia, è sicuramente favorita, ma nel calcio non si sa mai».